Раскрыт флагман Samsung с пятью камерами

Следующий флагманский смартфон Samsung получит камеру с пятью объективами. Об этом сообщает издание SamMobile со ссылкой на отчет известного сетевого инсайдера OnLeaks.

В отчете специалиста сообщается, что топовым флагманом корейской компании окажется Galaxy S21 Ultra. Модель получит корпус с округлыми металлическими рамками, AMOLED-экран с отверстием под фронтальную камеру. На задней панели смартфона будет расположен блок основной камеры, который плавно перетекает в рамку устройства.

OnLeaks заявил, что камера раскрытого аппарата будет состоять из пяти объективов или из четырех объективов и дополнительного сенсора, предназначение которого блогеру неизвестно. Инсайдер предполагает, что камера Galaxy S21 Ultra будет иметь два отдельных телеобъектива, один из которых обеспечит пятикратное увеличение.

В отчете говорится, что итоговые внешний вид и характеристики флагманского смартфона практически согласованы в компании. Автор подчеркнул, что в его распоряжении оказались предфинальные прототипы девайса, то есть к запуску Galaxy S21 Ultra смартфон может незначительно отличаться от тестируемого прототипа.