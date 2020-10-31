От внезапной болезни умер Шон Коннери (подробности)

От внезапной болезни умер Шон Коннери — актер несоклько лет боролся с раком, но смерть, как сообщают родственники, вызвал сердечный приступ.

Шотландский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает в субботу, 31 октября, BBC News.

Прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также актер боролся с раком.

Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране. Он был лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств).