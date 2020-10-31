Омар Си снялся в супербоевике «Ночной патруль»

В широкий прокат скоро выходит французская кинолента «Ночной патруль«.

В главной роли — звезда трагикомедии «1 + 1» Омар Си. В касте проекту также отличились Грегори Гадебуа, Вирджини Эфира, Пейман Моаади. Фильм является адаптацией романа французского писателя Хьюго Борис, который был опубликован в 2016 году. Премьера «Ночного патруля» состоялась на Берлинском кинофестивале. Режиссером и сценаристом стала Анн Фонтен. Идея фильма возникла у режиссера, когда к ней подошел известный французский продюсер и сказал: «Эта история для вас». Во французском кино редко можно увидеть истории о полицейских, рассказанные преимущественно с женской точки зрения. За последнее десятилетие Фонтэн сняла самые разные картины: биографический фильм о моде ( «Коко Шанель»), романтическую комедию с Изабель Юппер в главной роли ( «Мой самый страшный кошмар»), историю взросления ( «Марвин или прекрасное воспитание»), драму о беременных монахинях времен Второй мировой войны ( «Святые»).

События «Ночного патруля» происходят в Париже, в центре сюжета — трое местных полицейских. Однажды они получают нетипичную задачу — руководство просит их взять под охрану мигранта и доставить его в аэропорт под конвоем. Транспортировка депортированных не входит в прямые обязанности полиции, но задачи надо выполнять. Напарники отправляются в путь ночью, с ними в автомобиле едет нелегальный мигрант Тохир.

Путь довольно длинный, чтобы разговориться с пассажиром. Так полицейские выясняют, что Тохир бежал из родной страны из-за преследований. У него конфликт с криминальной группой, и как только он вернется домой, его убьют. Чтобы выжить, он незаконно пересек французскую границу и хотел скрыться на территории Франции, но попался на глаза полиции. История Тохира звучит реалистично и честно. Эмир и Аристид частично сочувствуют ему, но их миссия — доставить мужчину в аэропорт. Вирджиния понимает, что Тохир отправляется на верную смерть, а полицейские этому способствуют. Она предлагает напарникам дать мигранту шанс убежать и таким образом выжить, но полицейские не согласны на эти нарушения. Тогда Вирджиния понимает, что должна самостоятельно что-то придумать и помочь мигранту. Ей придется пойти против напарников и провернуть дело тайно от них. Сумеет ли девушка освободить Тохир и стоит ли это делать?