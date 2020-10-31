Новый мировой рекорд COVID: полмиллиона зараженных за сутки

Прирост зараженных коронавирусом по всему миру снова обновил суточный рекорд.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразились еще 505 756.
Предыдущий максимум — более 490 тысяч случаев — был зафиксирован 24 октября.
Общее число зараженных в мире превысило 44,888 млн, скончались 1,178 млн человек.
Рекордные показатели фиксируют в разных странах. К примеру, в Италии число выявленных за сутки случаев заражения превысило 31 тысячу, побив абсолютный рекорд четверга почти на 4 тысячи человек. В Греции за минувшие сутки выявили 1690 новых случаев, что также стало максимум для страны.
http://pharmpedia.org/2020/10/31/novyj-mirovoj-rekord-covid-polmilliona-zarazhennyh-za-sutki/
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