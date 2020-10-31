«  
  »

Новый мировой рекорд COVID: полмиллиона зараженных за сутки

Прирост зараженных коронавирусом по всему миру снова обновил суточный рекорд.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразились еще 505 756.

Предыдущий максимум — более 490 тысяч случаев — был зафиксирован 24 октября.

Общее число зараженных в мире превысило 44,888 млн, скончались 1,178 млн человек.

Рекордные показатели фиксируют в разных странах. К примеру, в Италии число выявленных за сутки случаев заражения превысило 31 тысячу, побив абсолютный рекорд четверга почти на 4 тысячи человек. В Греции за минувшие сутки выявили 1690 новых случаев, что также стало максимум для страны.

http://pharmpedia.org/2020/10/31/novyj-mirovoj-rekord-covid-polmilliona-zarazhennyh-za-sutki/

31 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  