Исламские радикалы пригрозили отрезать голову Ксении Собчак Растет число жертв сильного землетрясения в Турции » Новый мировой рекорд COVID: полмиллиона зараженных за сутки Прирост зараженных коронавирусом по всему миру снова обновил суточный рекорд. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразились еще 505 756. Предыдущий максимум — более 490 тысяч случаев — был зафиксирован 24 октября. Общее число зараженных в мире превысило 44,888 млн, скончались 1,178 млн человек. Рекордные показатели фиксируют в разных странах. К примеру, в Италии число выявленных за сутки случаев заражения превысило 31 тысячу, побив абсолютный рекорд четверга почти на 4 тысячи человек. В Греции за минувшие сутки выявили 1690 новых случаев, что также стало максимум для страны. http://pharmpedia.org/2020/10/31/novyj-mirovoj-rekord-covid-polmilliona-zarazhennyh-za-sutki/

загрузка...