Наши потомки найдут детали Lego в океане даже спустя тысячелетие

Не пластиковые бутылки, соломинки или стаканы, а фрагменты конструктора Lego станут главными артефактами, по которым человечество будет вспоминать эру загрязнения окружающей среды пластиком. Причиной тому их долговечность, истинные пределы которой еще только предстоит выяснить. Но уже сегодня понятно, что в такой агрессивной среде, как соленая морская вода, со всеми океанскими штормами и прибоями, маленькие детали Lego просуществуют многие века, если не целое тысячелетие.

В 1997-ом из-за аварии контейнеровоза в океан разом попали 5 млн деталей Lego, еще порядка 2 млн были смыты в канализацию детьми по всему миру с начала 90-х. Плюс некоторое количество компонентов попало в море в 70-80-е, когда уже вся продукция Lego создавалась из прочного акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS). Есть еще и детали, оставшиеся на суше – в будущем люди гарантировано найдут немало таких «артефактов». В 1997-ом из-за аварии контейнеровоза в океан разом попали 5 млн деталей Lego, еще порядка 2 млн были смыты в канализацию детьми по всему миру с начала 90-х. Плюс некоторое количество компонентов попало в море в 70-80-е, когда уже вся продукция Lego создавалась из прочного акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS). Есть еще и детали, оставшиеся на суше – в будущем люди гарантировано найдут немало таких «артефактов».

Детали Лего

Прочего пластикового мусора в природе несравнимо больше, но он худо-бедно разрушается, частично разлагается и утрачивает свою форму. А вот детали Lego ведут себя наоборот, говорит Эндрю Тернер из Плимутского университета, который изучает химические свойства морского мусора. Его команда собрала на британских пляжах достаточно образцов возрастом более 40 лет, чтобы сравнить их с оригиналами и прийти к выводу: их износ крайне незначителен. Детали носят явные следы пребывания в море, но практически не утратили формы и при желании ими можно пользоваться, как и полвека назад.

Ученые признают, что им мало известно о поведении материалов вроде ABS в долгосрочной перспективе. Если отталкиваться от исследований Тернера, разрушение такого пластика при самых жестких условиях в дикой природе происходит не менее, чем за 130 лет. Но куда более вероятны значения вдесятеро больше, вплоть до 1300 лет. Наши потомки получат множество материальных доказательств беспечности далеких предков, нещадно замусоривших планету.