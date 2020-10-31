Курсанты одесской Военной академии успешно «заминировали» облгосадминистрацию: полиция и нацгвардейцы ничего не заметили

Как стало известно «Думской», на днях они скрытно проникли в здание облгосадминистрации на проспекте Шевченко и заложили там муляж бомбы.

«Хотя входы ОГА охраняются и полицией, и Национальной гвардией, курсанты не растерялись. Перед главным входом в админкорпус одна группа парней шумно пообщалась друг с другом. Пока охрана разбиралась с ними, остальные действовали по принципу «тихо пришел и тихо ушел». Попав внутрь с другой стороны, будущие спецназовцы удачно заложили возле кабинета председателя облсовета пакет, имитирующий мину, а потом ушли буквально за спиной у гвардейцев», — рассказал нам источник в военном вузе.

Итогом операции одесских «ниндзя» стали галочки в зачетках и грандиозный разнос охранников со стороны их начальства.

https://dumskaya.net/news/kursanty-odesskoy-voennoy-akademii-uspeshno-zami-129867/