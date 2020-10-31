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Кэти Перри и Кристен Стюарт перестали дружить из-за Роберта Паттинсона

Можно ли поверить в то, что Кэти Перри (Katy Perry) и Кристен Стюарт (Kristen Stewart) поссорились из-за парня? Звучит абсурдно, но именно так закончилась эта звездная дружба. Впрочем, все быстро встает на свои места, если учесть, что этим парнем был Роберт Паттинсон (Robert Pattinson).

В 2008 году, после выхода на экраны первой части «Сумерек» Роберт и Кристен стали одной из самых горячих пар Голливуда, а поклонники звездной парочки верили, что это – «любовь на всю жизнь». Однако вся жизнь для этих двоих продлилась всего лишь несколько лет: в 2012 году журнал Us Weekly опубликовал фотографии, на которых Стюарт изменяет Паттинсону с Рупертом Сандерсом (Rupert Sanders), режиссером фильма «Белоснежка и охотник».

При чем тут Кэти Перри? Что ж, когда волшебная «вампирская» парочка рассталась, певице пришлось выбрать чью-то сторону, и девушка предпочла остаться с Робертом, несмотря на то, что их дружба не была такой уж долгой. Незадолго после этого в сети начала появляться новости о том, что Перри и Патинсон якобы связывало нечто большее, чем просто дружба.

Впрочем, Кэти не хотела разрушать добрых отношений с Кристен, и чтобы избежать появления очередных компрометирующих заголовков в журналах, она сделала публичное заявление.

«Я не такой человек. Я просто пытаюсь быть ему хорошим другом. Но, к сожалению, к моей дружбе прилагается еще пара грудей, и это вызывает сложности у публики»,

– довольно резко отреагировала певица.

Однако, несмотря на все попытки Кэти Перри сохранить дружбу и с Кристен, и с Робом, актриса все же почувствовала себя преданной и обманутой и предпочла разорвать отношения с подругой. А вот Роберт продолжил общение с Кэти.

31 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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