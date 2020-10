Армения просит ввести войска России в Карабах » Канье Уэст угрожает Ким Кардашьян раскрыть все секреты ее семьи Пока Ким Кардашьян с сестрами продолжает сниматься в своем реалити-шоу в Калифорнии, Канье Уэст вещает из Вайоминга. Рэпер находится сейчас на своем ранчо вместе с друзьями, откуда последние несколько дней ведет пугающую трансляцию своих мыслей в Twitter. Как удалось выяснить сегодня The Sun, после вчерашнего поста Ким о состоянии Канье, музыкант, который переживает маниакальный эпизод биполярного расстройства, перешел к угрозам. Ему не понравилось, что супруга хочет отправить его на лечение, поэтому он пригрозил, что «если она с семьей устроит ему интервенцию, он будет вести прямую трансляцию встречи в Twitter и покажет всему миру правду». Приводят слова Уэста источники The Sun. Он ведет себя, как параноик. Он убедил себя, что Ким и Крис хотят заточить его. Он предупредил Ким, что знает все секреты ее семьи и опубликует их в случае любого давления. Есть много того, что не показывается в шоу «Семейство Кардашьян» — ссоры, интрижки со знаменитостями, операции, различные финансовые моменты и другие вещи, касающиеся семьи. Но Ким, несмотря на это, беспокоится только о здоровье Канье. Она хочет ему помочь и защитить их детей. Она очень переживает, — объясняют друзья Канье The Sun. Напомним, на прошлой неделе во время встречи с электоратом (Канье метит в следующие президенты США) мистер Уэст рассказал, как его супруга Ким хотела сделать аборт, когда была беременна первым ребенком — дочерью Норт. Спустя несколько дней он разразился тирадой о «белом превосходстве» и попытках Ким Кардашьян и ее матери Крис Дженнер упечь его в психиатрическую лечебницу. Позавчера музыкант опубликовал в Twitter признание, что уже два года как пытается добиться развода с Ким. Музыкант сейчас переживает маниакальный эпизод биполярного расстройства. О том, что он страдает от этого психического состояния, Канье не раз рассказывал в своих интервью.

