Какие фильмы ужасов зрители считают самыми страшными?

Хэллоуин — это время, когда многие из нас задаются вопросом: какой фильм ужасов станет лучшим дополнением к атмосфере праздника? Найти самый пугающий кинохоррор уже на протяжении десятилетий пытаются не только сами зрители, но и журналисты и исследователи. Почему мы любим смотреть хоррор-фильмы, что нас в них пугает и, наконец, какой фильм ужасов можно считать наиболее страшным? Психология ужаса Желание зрителей провести вечер за просмотром хоррора, на первый взгляд, явление парадоксальное. Мало кто назовет чувство страха и тревоги позитивными эмоциями, что однако никак не уменьшает число фанатов хоррор-жанра. Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Media Psychology, указывают на то, что поклонники жанра смотрят ужасы по трем причинам. Во-первых, потребность многих людей в эмоциональном напряжении, которое авторы исследования сравнивают с «американскими горками». Ожидание напряжения, пиковая эмоциональная нагрузка и последующее угасание саспенса приводят, как указывают исследователи, к эйфории, вызванной радостью от того, что стресс удалось преодолеть. Во-вторых, происходящее на экране зрители часто пытаются соотнести с интересующими их явлениями, идеями и собственными переживаниями. Нередко, по мнению ученых, это связано с желанием «пропустить» через яркие эмоции любопытство по актуальным вопросам, будь то личные переживания, фобии (например, страх смерти) или социальные темы. К примеру, кинокритик New York Magazine Дэвид Эдельстайн указывает, что сцены жестокости слэшера 2005 года «Хостел» совпали с общественной дискуссией о недопустимости применения пыток, развернувшейся после расследования терактов 11 сентября. В-третьих, мы любим хорроры за их нереалистичность. Ученые ссылаются на эксперимент, в ходе которого зрители, которым показывали сцены жестокости из реальной жизни, не смогли получить от показанных видео удовольствие, сравнимое с просмотром хорроров. В это же время просмотр фильмов ужасов позволяет создать определенный эмоциональный комфорт за счет понимания того, что происходящее на экране — не более, чем выдумка. Физиология страха А что говорят исследования о том, какие фильмы пугают нас больше всего? Ученые из Университета Турку решили узнать это при помощи МРТ-сканирования мозга кинозрителей. Ученые выделили два типа активности мозга, возникающие при просмотре фильма. Первое заключается в нарастающем чувстве надвигающейся угрозы, а второе представляет собой моментальную реакцию организма на внезапную опасность, «бей или беги» (возникает при знакомых всем скримерах или джампскейрах — неожиданных и пугающих моментах в фильме). Первый тип страха активизировал участки мозга, ответственные за восприятие внешних факторов при помощи зрения и слуха, что объясняется потребностью в поиске угрозы вокруг. Во втором случае для мозга приоритетом становились оценка угрозы, попытка справиться с эмоциями и быстрое принятие решений. Сопоставив данные МРТ с мнением самих зрителей, ученые заявили, что наиболее страшными являются психологические фильмы ужасов, основанные на реальных событиях. По их словам, людей больше пугают предметы или явления, которые скрыты от зрителя, чем те, что мы непосредственно видим на экране. В октябре 2020 года авторы проекта «Наука страха» решили выяснить, какой именно фильм ужасов вызывает у зрителей наибольшую физиологическую реакцию. Перед пятьюдесятью добровольцами стояла непростая задача: выдержать киномарафон из 120 часов страха. Всего им предстояло посмотреть 35 картин, выбранных на основе рейтингов IMDb, Reddit и Rotten Tomatoes. Показать, какой фильм пугает зрителей больше всего, был призван прикрепленный к руке зрителей пульсометр. Самым страшным оказался мистический триллер 2012 года «Синистер». Фильм не изобилует скримерами, однако гнетущая тревожная атмосфера ленты не на шутку напугала зрителей: в среднем во время просмотра пульс у аудитории увеличился с 65 до 86 ударов в минуту, а во время наиболее пугающих моментов — до 131 удара. На втором месте — схожая по тематике картина «Астрал». Хотя средняя частота пульса во время просмотра фильма Джеймса Вана оказалась меньше, чем у «Синистера», «Астрал» может похвастаться самым пугающим скримером, при просмотре которого пульс зрителей подскочил до рекордных 133 ударов в минуту. Следом идут «Заклятие» и один из наиболее громких хоррор-хитов последних лет — «Реинкарнация». В десятку также вошли «Паранормальное явление», фильм «Оно» (в оригинале It Follows, не путать с ремейком экранизации Стивена Кинга), «Заклятие 2», «Бабадук», «Спуск» и «Визит». Большинство фильмов, занявшие первые строчки рейтинга — относительно новые картины. Классика жанра, снятая еще в прошлом веке, не смогла достаточно напугать современного зрителя. Среди классических картин, лишь некоторые из них были сняты еще в XX веке — слэшеры «Хэллоуин» и «Кошмар на улице Вязов», а также классика жанра «Экзорцист». Лучший хоррор: мнение зрителей Однако, что бы ни говорили исследования, при выборе хоррора зрители все равно основываются на личных предпочтениях. СМИ и интернет-порталы провели множество опросов на тему того, какой ужастик следует считать самым лучшим. При этом, как выяснилось, фильму совершенно не обязательно быть невероятно жутким, чтобы полюбиться публике. В 2014 году целью узнать хоррор-предпочтения публики задался журнал Rolling Stone. Участников опроса спросили не о самом пугающим фильме, а об их любимой картине жанра. Предпочтения публики были почти полностью отданы вневременной классике. В тройку списка вошел фаворит любого хоррор-рейтинга «Экзорцист», следом за которым идут картины мэтров — экранизация книги «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика и культовый «Психо» Альфреда Хичкока. В десятку также вошли два слэшера — «Хэллоуин» и «Техасская резня бензопилой», а также классика научной фантастики ленты «Чужой» и «Нечто». Среди других картин — фильм 1999 года «Призрак дома на холме», зомби-экшен «Ночь живых мертвецов» и «Полтергейст», снятый по сценарию Стивена Спилберга. «Психо», «Сияние» и «Чужой» также возглавляют и пользовательский рейтинг агрегатора IMDb. На российском «Кинопоиске» на момент написания статьи «Психо» и «Чужой» все так же находились в тройке лидеров, в то время как первое место в списке было отдано триллеру «Молчание ягнят». Рейтинг агрегатора Rotten Tomatoes, который основывается прежде всего на мнении кинокритиков, показывает совершенно иную картину. В нем рейтинг возглавляют фильмы, снятые за последние три года: «Тихое место», а также две остросоциальные картины Джордана Пила — нашумевший «Прочь!» и «Мы». В рейтинге Rotten Tomatoes не обошлось и без классики: в десятку входит все тот же «Психо», а также картины 1920-30 гг.: «Носферату, симфония ужаса», два фильма о монстре Франкенштейна 1930-х годов и «Кабинет доктора Калигари». В преддверии Хэллоуина Rotten Tomatoes запустил и пользовательское голосование по теме лучшего ужастика. Пока лидирует все тот же «Экзорцист», в то время как из современных картин зрители отдают голоса «Реинкарнации» и «Заклятию». Русская служба «Голоса Америки»

