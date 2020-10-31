Итальянская деревня решила платить за переезд новым жителям

Итальянская деревня с малочисленным населением решила платить за переезд новым жителям, чтобы спастись от вымирания. Об этом сообщает CNN Travel.

Так, местечко Санто-Стефано-Ди-Сессанио насчитает 115 жителей, большая часть из которых — пожилые люди, а менее 20 процентов моложе 13 лет. При этом местные жители утверждают, что круглый год в деревне живут лишь пенсионеры за 60. «Чтобы вернуть Санто-Стефано к жизни и дать ему новую жизнь, большую экономическую и социальную силу, нам нужны молодые люди», — сказала одна их жительниц.

Городской совет решил выплачивать новым жильцам ежемесячную плату в течение первых трех лет. Ее максимальная сумма составит 8000 евро в год. Также администрация внесет единовременный взнос в размере до 20 000 евро за год, чтобы помочь новым жителям основать здесь собственный бизнес. Кроме того, им предоставят жилье за символическую арендную плату.

Претендовать на вакантное место могут лишь люди в возрасте от 40 лет, проживающие в Италии или способные быстро оформить там гражданство — то есть, жители стран Евросоюза или имеющие юридическое право оставаться в ЕС в течение длительного времени. По условиям программы, новые жители должны провести в Санто-Стефано — Ди-Сессанио не менее пяти лет.