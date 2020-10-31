Исламские радикалы пригрозили отрезать голову Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак показала скрин сообщений и звонков от неизвестных, которые шлют ей угрозы после ее выступления в поддержку Эммануэля Макрона и критики Рамзана Кадырова. «Товарищи, которые подобное пишут, вы понимаете, что этим вы позорите нормальных, законопослушных мусульман?» — обратилась Собчак.

В сообщениях некто пишет, что Собчак может лишиться головы. Судя по жалобе Собчак, ей теперь приходит много таких сообщений.

Ранее Собчак в оправдание своей речи в поддержку Макрона отметила, что карикатуры могут быть как удачные, так и не очень. Но если она даже очень неприятная, то умного человека ею спровоцировать нельзя. «Мудрый человек пройдет мимо, брезгливо пожав плечами. Дурак-полезет в драку», — отметила Собчак.





Напомним, что несколько дней назад Собчак назвала французского президента своим «героем». А вот Кадырова, который комментировал убийство школьного учителя Симона Пати, она раскритиковала. «Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности», — написала она, добавив, что не принимать ценности – не значит покушаться на них.