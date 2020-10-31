Илон Маск отказался признавать земные законы в будущей колонии на Марсе

Глава компании SpaceX Илон Маск отказался признавать в будущей колонии на Марсе, которую он планирует основать, земные законы. Эту планету бизнесмен объявил свободной, сообщает Daily Mail.

Соответствующее заявление было опубликовано среди условий бета-тестирования пользовательских услуг интернет-компании Starlink, которая принадлежит SpaceX. В разделе «управляющие законы» заявлено, что компания не намерена соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого примет принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли».

Соответствующие условия предоставления услуг были опубликованы пользователями Twitter. Они появились через неделю после того, как Маск заявил о планах построить вокруг Марса систему спутников, а также автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли.