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Илон Маск отказался признавать земные законы в будущей колонии на Марсе

Илон Маск

Глава компании SpaceX Илон Маск отказался признавать в будущей колонии на Марсе, которую он планирует основать, земные законы. Эту планету бизнесмен объявил свободной, сообщает Daily Mail.

Соответствующее заявление было опубликовано среди условий бета-тестирования пользовательских услуг интернет-компании Starlink, которая принадлежит SpaceX. В разделе «управляющие законы» заявлено, что компания не намерена соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого примет принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли».

Соответствующие условия предоставления услуг были опубликованы пользователями Twitter. Они появились через неделю после того, как Маск заявил о планах построить вокруг Марса систему спутников, а также автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли.

31 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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