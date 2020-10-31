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Армения просит ввести войска России в Карабах

Никол Пашинян

Армения просит ввести войска России в Карабах — в кулуарах Кремля обсуждают эту возможность, но пока четкого ответа не дают. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. Об этом сообщает армянский МИД.

Письмо в адрес российского лидера было направлено в связи с приближением боевых действий к границам Армении. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

31 октября, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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