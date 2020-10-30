Жена Илона Маска рассказала о необычном увлечении пятимесячного сына

32-летняя Граймс рассказала о своем пятимесячном сыне X Æ A-Xii от Илона Маска в интервью New York Times. Певица призналась, что малыш обожает «радикальное искусство».

Я смотрела фильм «Апокалипсис сегодня» вместе со своим ребенком. Он увлекается радикальным искусством,



— сказала исполнительница в интервью.

Картина получила рейтинг R за «вызывающий тревогу контент с насилием, нецензурную лексику, сцены сексуального характера и употребления наркотиков».

Граймс говорит, что ее сын помогает ей создавать новую музыку. Звезда рассказала, что убаюкивает сына с необычным именем нейроколыбельной. Она записала ее вместе с Endel — стартапом, основанным выходцами из России. Ей очень не нравились обычные детские песенки, и она не хотела включать их своему ребенку, чтобы «не портить ему знакомство с миром». Поэтому решила записать собственную композицию, а точнее ИИ-колыбельную на основе ее музыки и голоса.

Граймс с помощью приложения Endel записала парочку пробных мелодий, но первые песни ее сыну не понравились: он плакал и отказывался засыпать. Спустя полтора месяца Граймс удалось добиться нужного звучания — получилась спокойная мелодия с фрагментами ее голоса.