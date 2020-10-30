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В случае дефицита валюты Белоруссия начнет печатать доллары — Лукашенко

На очередном заседании совета безопасности Национальный банк Белоруссии отчитался президенту Лукашенко о скором дефиците иностранной валюты на внутреннем рынке страны. Проблема может привести к резкому удорожанию доллара и евро, а также заморозить планы по импорту продукции, что в краткосрочной перспективе нанесет весомый ущерб экономике, передает «Панорама».

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Лукашенко заявил, что в Белоруссии, как у страны производителя, никогда не должно быть никакого дефицита ни в какой сфере и поручил счетной палате и монетному двору начать эмиссию доллара для решения проблемы дефицита. По плану президента, Национальный банк напечатает 4 миллиарда долларов и 750 миллионов евро для закрытия нужд бюджета до конца года.

«Мне вот председатель Нацбанка сказал, что у нас проблемы, валюта из страны утекает, в обменниках больше нет долларов. Я такой посмеялся и сказал, что же ты Паша за банкир такой? Доллар — это же просто бумажка, что у нас станка в стране нет? Возьмите и напечатайте этот проклятый доллар, не позорьтесь», — сказал президент на заседании Совбеза.

Также Лукашенко поручил создать орган, который будет контролировать все переводы криптовалюты на территории страны.

30 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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