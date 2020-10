В мозгу человека нашли «машину времени»

В мозге человека обнаружены «клетки времени». Они отвечают за то, что когда нам хорошо, время летит незаметно, а когда плохо — тянется. Кроме того, они помогают воспоминаниям формироваться в определенном порядке, что делает их похожими на логичный видеоряд, а не хаотичные обрывки. Об открытии сообщает группа ученых в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.