В мозгу человека нашли «машину времени»

Обнаруженные клетки ученые называют «клетками времени». Они ставят своего рода отметку времени на воспоминания по мере их формирования. Это позволяет нам вспоминать последовательности событий или переживаний в правильном порядке.

«Если „клетки времени“ создают эту индексацию во времени, вы можете собрать все воспоминания воедино таким образом, чтобы оно имело смысл», — объясняет доктор Брэдли Лега, старший автор исследования и нейрохирург Юго-западного медицинского центра Техасского университета в Далласе.

Клетки времени были обнаружены у грызунов несколько десятилетий назад. Но новое исследование имеет решающее значение, потому что «окончательным арбитром всегда является человеческий мозг», — подчеркивает доктор Дьердь Бужаки, профессор неврологии в Нью-Йоркском университете. Бужаки не является автором исследования, но редактировал рукопись.

Доктор Лега и его команда нашли «клетки времени», изучив мозг 27 человек, которых ждала операция из-за последствий тяжелой формы эпилепсии. В рамках предоперационной подготовки этим пациентам помещали электроды в гиппокамп и другую область мозга, отвечающую за навигацию, память и восприятие времени.

Вообще, сам по себе, гиппокамп — это часть лимбической системы головного мозга и гиппокамповой формации. Он участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), а также пространственной памяти, необходимой для навигации.

В ходе эксперимента пациенты изучали последовательности из 12 или 15 слов, которые появлялись на экране ноутбука в течение примерно 30 секунд. Затем, после перерыва, их попросили вспомнить слова, которые они видели. Тем временем исследователи измеряли активность отдельных клеток мозга. И они нашли небольшое число клеток, которое «запускалось» в определенное время во время каждой последовательности слов.

«„Клетки времени“, которые мы нашли, отмечают дискретные отрезки времени в пределах этого примерно 30-секундного окна», — объясняет автор исследования.

Эти отметки времени, казалось, помогали людям вспомнить, когда они видели каждое слово и в каком порядке, говорит он. И мозг, вероятно, использует тот же подход, когда мы снова переживаем такой яркий опыт, как, например, падение с велосипеда.

Результаты эксперимента помогают объяснить, почему люди с повреждением гиппокампа могут испытывать странные проблемы с памятью, заключает доктор Бужаки.

Но даже несмотря на то, что ячейки времени имеют решающее значение при создании последовательностей, он подчеркивает, что на самом деле они не похожи на часы, которые «тикают в постоянном темпе». Вместо этого такты «клеток времени» постоянно ускоряются или замедляются, в зависимости от таких факторов, как настроение.

«Такое происходит, например, когда мы спрашиваем, когда пандемия COVID-19 закончился. Дни кажутся очень долго, пока мы встревожены. Но когда мы хорошо проводим время, оно летит незаметно», — заключает Бужаки.