В Германии тысячи полицейских выведут на улицы

Для борьбы с распространением коронавируса Германия усилит полицейский контроль. Как заявил глава МВД страны Хорст Зеехофер, въезд в страну из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу будет контролироваться в аэропортах, на вокзалах, в зонах пограничного контроля, передает Bild.

Также на улицы выведут тысячи дополнительных сотрудников для недопущения нарушений общественного порядка. Полицейские будут контролировать ношение масок в общественном транспорте и в магазинах, а также соблюдение правила не собираться группами в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в Германии ввели новые ограничения в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Все предприятия досуга будут закрыты, в том числе театры, кинотеатры, бары и рестораны, с ограничениями будут работать магазины, а отели смогут работать, но принимать туристов будет запрещено. Закроются предприятия сферы обслуживания, такие как косметические, татуировочные и массажные салоны, рестораны и кафе за исключением тех, которые продают еду на вынос. При этом продолжат работать физиотерапевтические кабинеты, парикмахерские и предприятия оптовой и розничной торговли, однако в магазинах будет ограничено одновременное число посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади. Граждане смогут собираться в количестве не больше 10 человек. Меры вступят в силу со 2 ноября и будут действовать по меньшей мере до декабря.