Ума Турман закрутила новий роман

У 50-летней Умы Турман – новый роман! Во время карантина знаменитость, о личной жизни которой длительное время ничего не было известно, познакомилась с архитектором Питером Саббетом.

История знакомства Питера и Умы похожа на сюжет милой мелодрамы: архитектор прогуливался по одному из пляжей вместе со своей собакой. Мужчина не только не узнал оскароносную актрису, но и попросил Турман последить за его собакой, пока он будет плавать. Ума, которая просто обожает собак, охотно согласилась выступить в роли «собачьей няни». Так и началась романтическая история пары. Их отношения настолько стремительно развиваются, что близкие к паре инсайдеры сообщают: влюбленные планируют приобрести совместный дом в Хэмптоне.

Напомним, Ума Турман была замужем дважды. Первый раз – за известным киноактером Гэри Олдменом. Они были женаты с 1990 по 1992 год. В 1998-2005 годах Ума была замужем за актером Итаном Хоуком, в браке с которым родила двоих детей: дочь Майю и сына Левона.

В 2007-2014 годах Ума состояла в незарегистрированном браке с финансистом Арпадом Бюссоном, от которого родила дочь Розалинд в 2012 году.