Ученые выяснили, что мухи теряют память в темноте

Ученые из Токийского столичного института смогли выявить уникальное свойство мозга мух дрозофил, приводящее к утрате долговременной памяти о травмирующем событии после пребывания в абсолютной темноте.



Полная утрата воспоминаний о травмирующем событии может быть использована при создании новых методик лечения заболеваний человеческого мозга, использующих «стирание» воспоминаний, вызывающих дискомфорт.

В результате эксперимента с дрозофилами было выявлено влияние освещения на долговременную память, происходящую на молекулярном уровне. Ученые смогли расшифровать этот процесс и понять механизм молекулярного «стирания» воспоминаний.

При эксперименте использовались самцы дрозофил, а в качестве травмирующего события была моделирована встреча самцов с уже оплодотворенными мухами. В естественной среде после такой встречи самцы утрачивают инстинкт спаривания и полностью теряют интерес к ухаживанию за самками. Этот опыт закрепляется в долговременной памяти.

Тестируемые самцы на двое суток помещались в темное помещение и после этого у них возвращались позывы к спариванию, а воспоминания о встрече с оплодотворенной мухой стирались. Параллельно самцы, живущие в естественной среде, продолжали избегать самок.