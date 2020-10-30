Ученые нашли важный признак скорой смерти от коронавируса

Частичное поражение сердца у пожилых больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти, сообщают результаты исследований ученых медицинского колледжа Weill Cornell.
Свыше трети из 510 пациентов, принявших участие в исследовании, имели увеличенный объем камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки, еще 15% — дисфункцию желудочка, который сокращался реже нормы.
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Пациенты, обладающие этими проблемами с сердцем, умирали чаще других от осложнений коронавируса в 1,43 и 2.5 раза чаще других соответственно.
Ученые предположили, что воспаления органов дыхания усложняют работу правого желудочка сердца, который посылает кровь в легкие.
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