Ученые нашли важный признак скорой смерти от коронавируса

Пациенты, обладающие этими проблемами с сердцем, умирали чаще других от осложнений коронавируса в 1,43 и 2.5 раза чаще других соответственно.

Ученые предположили, что воспаления органов дыхания усложняют работу правого желудочка сердца, который посылает кровь в легкие.