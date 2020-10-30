США ужесточили технологические санкции против России

США ужесточают режим техногических санкций в отношении России.С 29 октября на поставки в РФ товаров, которые могут использоваться в военных целях, вводится «презумпция отказа» в выдаче экспортных лицензий.

Соответствующее уведомление Бюро промышленности и безопасности министерства торговли опубликовало в четверг в Федеральном реестре (Federal Register).

Отныне регуляторы экспортного контроля будут определять в каждом конкретном случае, представляет ли товар или технология «материальный вклад в создание, производство, обслуживание, ремонт или функционирование систем вооружения».

Выдача лицензии будет возможна только после подтверждения невоенного характера сделки.

В июне Минторг США расширил список товаров и технологий, на экспорт которых в Россию требуется лицензия. В него, в частности, были включены оборудование и программное обеспечение для атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура.

Кроме того, была расширена трактовка понятия «военное использование», которое отныне включает и косвенную вовлеченность оборонного сектора.

Аналогичный режим по экспорту из США действует для Китая и Венесуэлы. «Это окончательное правило будет способствовать национальной безопасности и целям внешней политики Соединенных Штатов за счет ужесточения политики выдачи лицензий на предназначенные для КНР, Венесуэлы и России товары, представляющие значение с точки зрения национальной безопасности», — подчеркивается в документе.