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Спрогнозирован худший сценарий пандемии коронавируса для ЕС

Европейская комиссия готовится к «худшему сценарию», при котором эффективная вакцина от COVID-19 так и не появится. Об этом рассказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, согласно «самому оптимистичному сценарию», западные страны получат вакцину в ближайших нескольких месяцев, пишет ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии подчеркнули, что в ЕС не намерены использовать для вакцинации российские и китайские разработки, так как они не произведены на территории союза.

30 октября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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