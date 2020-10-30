Спрогнозирован худший сценарий пандемии коронавируса для ЕС

Европейская комиссия готовится к «худшему сценарию», при котором эффективная вакцина от COVID-19 так и не появится. Об этом рассказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, согласно «самому оптимистичному сценарию», западные страны получат вакцину в ближайших нескольких месяцев, пишет ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии подчеркнули, что в ЕС не намерены использовать для вакцинации российские и китайские разработки, так как они не произведены на территории союза.