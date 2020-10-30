Солдаты будут стрелять беспилотниками из гранатомёта

Военно-исследовательская лаборатория армии США анонсировала создание системы Grenade Launched Unmanned Aerial System (GLUAS), которая позволит запускать портативные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с помощью стоящего на вооружении 40-мм подствольного гранатомёта M320.

Как сообщает Task & Purpose, новый дрон способен подниматься на высоте до 610 метров и действовать на удалении до 2 км от места запуска, пребывая в воздухе до полутора часов. За это время БПЛА может снять на видео всю необходимую информацию и отправить файл на планшет командира, который изучит собранные данные, получит координаты целей и сможет передать их артиллерии или авиации для нанесения удара по врагу.

В настоящее время GLUAS находится в статусе прототипа, но ожидается, что в ближайшее время дроны будут переданы для тестовой эксплуатации в американскую армию, а по её итогам могут быть приняты на вооружение уже в течение нескольких лет.

По информации издания, авторы проекта также изучают возможности оснащения портативных БПЛА боеголовкой, чтобы по окончании разведки дроны не просто падали на землю, а их можно было использовать для нанесения удара противнику и его технике.