Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж

35-летняя Скарлетт Йоханссон и 38-летний Колин Жост официально стали мужем и женой. Актриса и сценарист программы Saturday Night Live связали себя узами брака на выходных на интимной церемонии в присутствии своих ближайших родственников и близких. Свадьба прошла в Нью-Йорке. Об этом сообщила благотворительная организация Meals on Wheels в своей инстаграм. По словам журналистов, на свадьбе Йоханссон и Жоста были соблюдены все меры предосторожности в связи с пандемией.

Пара обручилась в мае 2019 года спустя два года отношений. Это первый брак для Колина, а вот Скарлетт до этого была замужем дважды — за актером Райаном Рейнольдсом (с 2008 по 2011 год) и французским бизнесменом Романом Дауриаком (они воспитывают дочь Роуз Дороти Дориак).