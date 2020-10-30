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Россияне опасаются голода

Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19.20% начали закупать впрок товары первой необходимости, сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Согласно данным исследования, после того как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Спрос на традиционные товары потребительской паники фиксируют и ритейлеры. Об «оживлении продаж» в «сегменте апокалипсис» в начале октября сообщил «Магнит.

«В конце сентября стало заметно небольшое оживление в продажах товаров так называемого сегмента апокалипсис — круп, консервов и проч. Но динамика в десятки раз ниже мартовских цифр. В целом влияние коронавируса на спрос уже незначительно: потребители стали рациональнее подходить к закупкам продуктов длительного хранения впрок. Также возможно сохранение у некоторых потребителей еще весенних запасов, например, гречневой крупы», — говорилось в исследовании компании.

30 октября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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