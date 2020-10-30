Расследование теракта в Ницце: преступник прибыл из Туниса через Италию месяц назад

Стали известны подробности о личности человека, который убил трех человек утром в четверг в Ницце.

Это 21-летний Брахим Ауисауи, который 20 сентября прибыл на итальянский остров Лампедуза в числе группы беженцев. По непонятной причине, он не был ограничен в передвижениях до решения о своей судьбе, поэтому 9 октября прибыл в Париж из Италии. Утром 29 октября он сошел с поезда на вокзале Ниццы. Чтобы сбить с толку камеры наблюдения, он переоделся в другую куртку и в половине девятого утра был в базилике Нотр-Дам.

С собой у него был Коран, два ножа и телефон. Бойня продолжалась около получаса. Была убита 70-летняя прихожанка, 55-летний служащий церкви и смертельно ранена 44-летняя женщина. Ей удалось выбраться и дойти до ближайшего кафе, где она умерла. Перед смертью она попросила передать своим детям, что их любит.

Полиция появилась в храме около 9 утра, навстречу им выбежал Брахим Ауисауи, который кричал «Аллах Акбар». Он был тяжело ранен выстрелами полицейских и сейчас находится в больнице.

Важная деталь, у себя на родине он был известен как радикальный исламист, находился под контролем спецслужб, но это не помешало ему проехать половину Европы и совершить убийство.

https://news.israelinfo.co.il/world/90466