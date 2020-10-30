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Принцесса Бутана Юфельма Чоден Вангчук вышла замуж (фоторепортаж)

Дочь бывшего короля Бутана Джигме Сингье Вангчука, 27-летняя принцесса Юфельма Чоден Вангчук, вышла замуж за своего 28-летнего избранника Дашо Тинлая Норбу. Королевская свадебная церемония состоялась вчера во дворце Деченчолинг в столице Бутана Тхимпху.

Первыми снимками с торжества в своем инстаграме поделился сводный брат невесты и нынешний король государства Джигме Кхесар Намгьял Вангчук. На праздничных снимках, сделанных в важный для пары день, они позируют в национальных костюмах.

Юфельма Чоден Вангчук и Дашо Тинлай Норбу 

Юфельма Чоден Вангчук и Дашо Тинлай НорбуЕе Королевское Высочество принцесса Юфельма Чоден Вангчук сегодня вышла замуж за Дашо Тинлая Норбу на королевской свадебной церемонии. Супруги получили благословение у Его Величества короля и Его Святейшества Дже Кхенпо,

— было написано под свадебными снимками молодоженов.

Юфельма Чоден Вангчук и Дашо Тинлай Норбу 

Юфельма Чоден Вангчук является дочерью четвертого короля Бутана Джигме Сингье Вангчука, который сложил с себя обязанности в 2006 году. Мать девушки — Сангай Чоден Вангчук, одна из четырех жен бывшего короля. В 2016 году принцесса окончила Джорджтаунский университет в США, где училась на социологическом факультете. Юфельма Чоден Вангчук является президентом Паралимпийского комитета Бутана и делает все возможное для продвижения на международном уровне спортсменов с ограниченными возможностями из своей страны.

О ее возлюбленном известно немного: он учился в колледже Святого Стефана в Дели, где осваивал профессию пилота. С 2019 года Дашо Тинлай Норбу работает во флагманской авиакомпании Бутана Druk Air.

Юфельма Чоден Вангчук  

Юфельма Чоден Вангчук

Юфельма Чоден Вангчук с матерью 

Юфельма Чоден Вангчук с матерью

Юфельма Чоден Вангчук 

ФОТО Gettyimages.ru/Instagram/Facebook
30 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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