Первый кроссовер Ferrari попался фотошпионам

Компания Ferrari продолжает разработку кроссовера под названием Purosangue («Чистокровный»). Прототип модели, которую анонсировали ещё в 2018 году, впервые удалось сфотографировать во время дорожных испытаний. Однако дебюта модели ждать ещё долго – он запланирован на 2022 год.
Известно, что кроссовер получит электрифицированную силовую установку. Ещё в 2018 году Ferrari поделилась схематичным изображением основных элементов, на котором гибридная система расположена сзади, рядом с коробкой передач – предположительно, «роботом» с двумя сцеплениями от SF90 Stradale.
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