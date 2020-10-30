Меган Маркл заподозрили в новой беременности Сегодня Лукашенко заявил, что отныне его наместниками в регионах будут только военные » Первый кроссовер Ferrari попался фотошпионам Компания Ferrari продолжает разработку кроссовера под названием Purosangue («Чистокровный»). Прототип модели, которую анонсировали ещё в 2018 году, впервые удалось сфотографировать во время дорожных испытаний. Однако дебюта модели ждать ещё долго – он запланирован на 2022 год. Судя по фото, тестовый мул решили замаскировать под внедорожник Maserati Levante. Однако под плотным камуфляжем не удалось скрыть детали, которые указывают на то, что на снимках именно Purosangue. По сравнению с Levante модель заметно занижена, а капот удлинён за счёт отсека для двигателя, который расположат спереди в пределах колёсной базы для улучшения развесовки по осям. Известно, что кроссовер получит электрифицированную силовую установку. Ещё в 2018 году Ferrari поделилась схематичным изображением основных элементов, на котором гибридная система расположена сзади, рядом с коробкой передач – предположительно, «роботом» с двумя сцеплениями от SF90 Stradale.

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