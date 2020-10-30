На Netflix выйдет абстрактный мультфильм о британской группе Gorillaz

Британская виртуальная группа Gorillaz, которая выступит на сцене фестиваля UPark-2021, работает над полнометражным мультфильмом. Он должен выйти на сервисе Netflix.

Об этом один из основателей группы Дэймон Албарн заявил в интервью Radio.com, пишет NME.

«Мы должны снять фильм, пока работаем над вторым сезоном Song Machine. Мы подписали контракты, начали писать сценарий и все такое. Создание мультфильма, в некотором роде абстрактного, — большой риск для киностудии, он очень дорого стоит. Если вы рассказываете слегка бестолковую, странную историю, у которой лишь временами появляется смысл, это довольно сложно. Вот что мы поняли. Но мы это сделаем», — рассказал музыкант.

Когда состоится премьера мультфильма, пока неясно, однако участник группы заверил, что соглашение с Netflix заключено, и сам он скрестил пальцы, чтобы все получилось.