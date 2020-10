Меган Маркл заподозрили в новой беременности

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в том, что она скрывает новую беременность. Поводом для слухов стала публикация в американском журнале Star.

На обложке свежего номера Star, который выходит второго ноября, есть фото супруги принца Гарри и подпись: «Меган на шестом месяце беременности». В статье со слов анонимного источника рассказывается, что Маркл ждет второго ребенка. «Шепчутся, что срок уже довольно большой, — утверждает он. — Возможно, месяцев шесть. И это девочка».

По утверждению источника Star, Гарри и Меган надеются сохранить беременность в секрете, чтобы избежать ажиотажа в прессе. Чтобы скрыть растущий живот, Маркл якобы носит свободную одежду. Тем временем Гарри готовится к тайному визиту в Великобританию, чтобы лично сообщить королеве Елизавете II о новой правнучке.

Слухи усилились в четверг, 29 октября, после очередного судебного решения по конфликту между Маркл и британским изданием The Mail on Sunday. Associated Press передает, что по просьбе Маркл разбирательство было отложено на девять месяцев. После заседания, которое проходило в закрытом режиме, судья принял решение засекретить причину задержки.