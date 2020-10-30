«  
  »

Ким Бейсингер, Хлоя Севиньи и другие звезды снялись в потрясающей рекламной кампании

Бренд Miu Miu представил новую кампанию под названием Icons, в которой снялись Ким Бейсингер, Хлоя Севиньи, которая в этом году впервые стала мамой, звезда сериала «Корона» Эмма Коррин, Сторм Рейд и другие.

Кампания приурочена к праздничному сезону 2020 года, кроме того, в ней представлены и вещи из весенней преколлекции, которая поступит в бутики уже в ноябре.

Ким Бейсингер 

Ким Бейсингер

Ким Бейсингер
Ким Бейсингер 

Авторами фотосессии выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт, а креативным директором съемки, которая состоялась чуть больше месяца назад, стала Кэти Гранд.

Хлоя Севиньи 

Хлоя Севиньи

Хлоя Севиньи 

Кампания призвана подчеркнуть индивидуальность каждой женщины, поэтому на снимках запечатлены самые разные образы: здесь и женственные платья, и вещи в спортивном стиле.

Их объединяющая черта — их абсолютная индивидуальность,

— сказала Миучча Прада о героинях новой кампании Miu Miu.

Сторм Рейд 

Сторм Рейд

Сторм Рейд 

Эмма Коррин 

Эмма Коррин

30 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  