Ким Бейсингер, Хлоя Севиньи и другие звезды снялись в потрясающей рекламной кампании

Бренд Miu Miu представил новую кампанию под названием Icons, в которой снялись Ким Бейсингер, Хлоя Севиньи, которая в этом году впервые стала мамой, звезда сериала «Корона» Эмма Коррин, Сторм Рейд и другие.

Кампания приурочена к праздничному сезону 2020 года, кроме того, в ней представлены и вещи из весенней преколлекции, которая поступит в бутики уже в ноябре.

Ким Бейсингер

Авторами фотосессии выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт, а креативным директором съемки, которая состоялась чуть больше месяца назад, стала Кэти Гранд.

Хлоя Севиньи

Кампания призвана подчеркнуть индивидуальность каждой женщины, поэтому на снимках запечатлены самые разные образы: здесь и женственные платья, и вещи в спортивном стиле.

Их объединяющая черта — их абсолютная индивидуальность,

— сказала Миучча Прада о героинях новой кампании Miu Miu.

Сторм Рейд

Эмма Коррин