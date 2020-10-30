Исламисты в Ливане пошли на штурм посольства Франции

Сотни демонстрантов атаковали посольство Франции в ливанской столице Бейруте в знак протеста против антимусульманских заявлений официального Парижа.

Cторонники исламистских организаций устроили акцию у дворца Снобар — резиденции французского посла, — а позже попытались ворваться внутрь. Некоторые из них бросали в силовиков камни и железные прутья, а также пытались сорвать колючую проволоку со стены вокруг посольства.

Протестующие высказывали недовольство карикатурами на пророка Мухаммеда во Франции и оскорбляли президента Эммануэля Макрона.

Для разгона агрессивно настроенных радикалов полиция применила гранаты со слезоточивым газом, несколько человек были задержаны. Движение по проспекту Абдаллы аль-Яффи на расстоянии примерно 500 метров от дипмиссии было перекрыто.