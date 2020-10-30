Хакеры украли два миллиона долларов со счета Трампа для предвыборной кампании

Хакеры украли со счета Республиканской партии США в штате Висконсин 2,3 миллиона долларов, которые предназначались для предвыборной кампании президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Украденные средства должны были предназначаться на агитационные цели. Хакеры смогли воспользоваться этим, послав похожий на реальный запрос для получения денег. Известно, что расследованием произошедшего занимается ФБР.

Висконсин — один из колеблющихся штатов, в которых накануне выборов кандидаты от двух основных партий имеют приблизительно одинаковый уровень популярности. При этом Трамп победил в нем в 2016 году.