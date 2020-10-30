Спрогнозирован худший сценарий пандемии коронавируса для ЕС Меган Маркл заподозрили в новой беременности » Хакеров ГРУ снова обвинили в атаке на Демпартию США Группа российских хакеров, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года, снова предприняла атаку на Демократическую партию США. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным собеседников агентства, организатором стала группировка Fancy Bear, которая, по заявлению Reuters, контролируется главным управлением Генштаба ВС России (орган российской военной разведки, более известен, как ГРУ). Отмечается, что целями атак, предпринятых летом 2020 года, стали отделения Демпартии США в штатах Индиана и Калифорния, а также аналитические центры в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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