Эмили Ратаковски снялась беременной без одежды

Американская модель, актриса, бизнесвумен Эмили Ратаковски недавно объявившая о своей беременности, решила продолжать радовать своих 26,9 миллионов подписчиков в Instagram откровенными фотографиями.

29-летняя манекенщица прорекламировала в соцсети бикини своего бренда пляжных нарядов Inamorata Woman.

Эмили позирует в оранжевом куальнике с голубым принтом и при этом гордо демонстрирует округлившийся живот. Также модель накинула себе на плечи белый махровый халат.

На другом снимке Ратаковски запечатлена в прозрачных желто-голубых топе и брюках.

Публикация в соцсети набрала почти 1,1 миллион лайков.

Кстати, ранее модель снялась абсолютно обнаженной. Эти фото получили почти 2,9 миллиона лайков.