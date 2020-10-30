ЕЦБ напечатает еще 500 миллиардов евро из-за пандемии

Европейский центробанк готовит новые вливания в финансовую систему Европы на фоне второй волны пандемии, охватившей крупнейшие экономики и вынудившей власти Франции и Германии объявить повторный карантин.На заседании в декабре совет управляющих ЕЦБ примет дополнительные меры для поддержки экономики, заявила глава регулятора Кристин Лагард.

Риски для зоны евро «однозначно смещены вниз», сказала она на пресс-конференции, добавив, что развитие ситуации будет зависеть от того, насколько эффективно удастстя бороться с новой волной инфекции зимой.

Решение, по словам Лагард, было принято единогласно. «Мы согласились, все мы, что необходимо принять меры, и для этого откалибровать наши инструменты на следующем заседании», — сказала Лагард.

«ЕЦБ не стоял в стороне во время первой волны, ЕЦБ не останется в стороне и во второй», — добавила она (цитаты по Reuters).

По итогам заседания в четверг Совет управляющих ЕЦБ оставил без изменений ключевые ставки: 0% по основным кредитным операциям, минус 0,5% по депозитам и 0,25% по маржинальным займам.

ЕЦБ продолжит выкупать активы на сумму примерно 100 млрд евро в месяц в рамках трех программ QE, крупнейшей из которых является pandemic emergency purchase programme (PEPP) на сумму 1,35 трлн евро.

С начала года ЕЦБ залил в рынки 2,1 трлн евро, увеличив баланс до исторического рекорда в 6,781 трлн евро (на 23 октября). Из этой суммы 1,1 трлн евро банки получили в виде кредитов под нулевую ставку, а остаток ЕЦБ закачал в систему в виде чистой денежной эмиссии, скупая государственные и корпоративные облигации.

Объем новой программы от Европейского ЦБ в декабре составит как минимум 500 млрд евро, единодушны аналитики Nordea, ING, Pictet и большинство экономистов, опрошенных Bloomberg.

Помимо прямой скупки активов, Лагард, вероятно, объявит о расширении программы долгосрочного кредитования (TLTRO), считает стратег Nordea Ян фон Герих. Новые вливания надавят на курс евро, который летом взлетал до 2-летних максимумов, угрожая европейскому экспорту, отмечает он.

На заявлениях Лагард европейская валюта подешевела на форексе. На 19.52 мск курс евро к доллару снижается на 0,7%, до 1,1662 доллар за евро.

Курс евро к рублю, взлетавший днем до нового 4-летнего максимума, также покатился вниз: с отметки 94,3 рубля европейская валюта подешевела до 92,1250 рубля.