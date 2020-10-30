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Дита фон Тиз вызвала фурор эротическим снимком

Дита фон Тиз вызвала фурор эротическим снимком

Известная американская фотомодель и королева бурлеска Дита фон Тиз взбудоражила воображение фанатов эротическим снимком.

На своей странице в Instagram 48-летняя знаменитость запостила фотографию, на которой позировала в откровенном образе. Так, перед фотообъективом Дита появилась в комплекте розового кружевного белья, бежевых чулках и в накидке из перьев. Артистка похвасталась роскошной фигурой и засветила соски через тонкую ткань.

Публикация вызвала фурор в Сети. Так, ошеломленные пользователи не скупились на комплименты в комментариях.

30 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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