Дита фон Тиз вызвала фурор эротическим снимком

Известная американская фотомодель и королева бурлеска Дита фон Тиз взбудоражила воображение фанатов эротическим снимком.

На своей странице в Instagram 48-летняя знаменитость запостила фотографию, на которой позировала в откровенном образе. Так, перед фотообъективом Дита появилась в комплекте розового кружевного белья, бежевых чулках и в накидке из перьев. Артистка похвасталась роскошной фигурой и засветила соски через тонкую ткань.

Публикация вызвала фурор в Сети. Так, ошеломленные пользователи не скупились на комплименты в комментариях.