Брэд Питт внезапно рассказал о своем вексуальном влечении к Дженнифер Энистон

Еще в середине сентября бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт впервые за 19 лет воссоединились на экране. Вместе с Джулией Робертс, Мэттью Макконахи и другими голливудскими коллегами они приняли участие в онлайн-чтении по ролям сценария старого фильма «Беспечные времена в «Риджмонт Хай».

Во время этой трансляции 51-летняя Дженнифер и 56-летний Брэд на радость всем поклонникам, по-прежнему мечтающим об их воссоединении в реальной жизни, разыграли сцену с эротическим подтекстом. По сюжету герой Питта испытывает сексуальное влечение к героине Энистон, после чего она застает его за мастурбацией в мыслях о ней.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт на онлайн-чтении

Тогда многие зрители онлайн-чтений отметили, что сцену Дженнифер и Брэд сыграли очень правдоподобно, а также решили, что между бывшими супругами явно была какая-то химия. Убедиться в этом одна из фанаток решила прямо в эфире шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen, где одним из виртуальных гостей по Zoom был Мэттью Макконахи.

Поклонница поинтересовалась у актера, который тогда участвовал в чтениях вместе с Энистон и Питтом, ощущал ли он сексуальное напряжение между бывшими супругами во время самой трансляции. Сначала Мэттью громко расхохотался, а потом все же ответил на заданный вопрос.

Мог ли я почувствовать их химию через экран? Это было так ощутимо, так ощутимо… На следующий день об этом было столько разговоров! Но на самом деле я ничего такого не заметил, однако рад, что людям было что обсудить,

— с улыбкой ответил Макконахи.

Мэттью Макконахи

Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт были вместе с 1998 по 2005 год (с 2000 по 2005 год состояли в браке). Актеры расстались, после того как Брэд встретился с Анджелиной Джоли. Несмотря на то, что Джен и Брэд не вместе уже больше 15 лет, поклонники все равно продолжают надеяться, что рано или поздно они воссоединятся.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Сейчас эта тема опять обрела актуальность, ведь на днях выяснилось, что Питт снова одинок: инсайдеры утверждают, что недавно он расстался с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски, с которой, по слухам, встречался больше девяти месяцев.