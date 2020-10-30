«Борат 2» бьет рекорды просмотров

Продолжение культовой комедии с Сашей Бароном Коэном привлекло десятки миллионов зрителей, пишет Variety, ссылаясь на информацию студии Amazon.

Студия утверждает, что с тех пор, как фильм появился на стриминговой платформе 23 октября, его посмотрело несколько десятков миллионов зрителей. Однако точное количество просмотров Amazon пока не называет.

Напомним, оригинальная сатира, преисполненная пошло-интеллектуального остроумия, под названием «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла в 2006 году и произвела фурор. Сиквел, снимавшийся в атмосфере секретности, получил название «Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана» и вышел в преддверии американских президентских выборов.

В продолжении Саша Барон Коэн не обошел стороной Трампа и коронавирус, конечно же.