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Билли Айлиш внесли в черный список правительства США из-за «разрушения страны»

Певицу Билли Айлиш внесли в черный список правительства США из-за «разрушения страны». Об этом сообщает издание The Washington Post.

Местный чиновник, имя которого не раскрывается, подготовил проект, подразумевающий исключение ряда звезд из дорогостоящего контракта, связанного с кампанией против коронавируса. Всего договор был заключен с 274 знаменитостями — одобрены из них были только 10.

Отмечается, что Айлиш «разрушает страну и все, что важно для местных граждан». Кроме того, она не поддерживает политику действующего американского президента Дональда Трампа.

В черном списке оказалась не только исполнительница, но и другие известные личности. Среди них — критиковавшая миграционную политику США певица Дженнифер Лопес и режиссер Джадд Апатоу, ставивший под сомнение интеллектуальные способности Трампа.

30 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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