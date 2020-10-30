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55-летняя Элизабет Херли вновь удивила фанатов стройным телосложением на фото в бикини

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала фото в бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach и вновь удивила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена на пляже в белом купальнике и с распущенными волосами. Ее образ дополнили солнцезащитные очки. «Скучаю по Блайти (английское жаргонное выражение, обозначающее Британию )», — подписала она пост, который набрал больше 66 тысяч лайков.

Поклонники восхитились стройным телосложением актрисы. «Одна из самых красивых женщин планеты!», «Вау, потрясающая», «Боже, ты сногсшибательно красива, а еще у тебя невероятное тело!», «Очень сексуально», «Горячо!» — высказывались они.

30 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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