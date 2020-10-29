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Зеленский приказал построить до 2024 года ракету, на которой можно улететь в космос (не шутка)

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетный носитель для освоения Космоса через четыре года. Он хочет, чтобы ракета была готова к концу его президентского срока в марте 2024 года и на ней можно было бы улететь в космос.
Об этом в интервью » РБК-Украина » заявил вицепремьер, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, включая иностранных государств. У украинского государства сейчас средств на это нет.

«Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов — это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса», — отметил вицепремьер.

На вопрос, какие сроки определил президент для создания этого носителя, Уруский сказал: «Он хочет, чтобы за его каденции (до марта 2024 года. — Ред.) это произошло.

29 октября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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