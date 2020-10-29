Возлюбленная Венсана Касселя показала прекрасное тело после беременности

23-летняя Тина Кунаки и 53-летний Венсан Кассель крайне редко фотографируются вместе. Однако недавно модель сделала исключение и поделилась совместными кадрами с супругом, сделанными во время романтического отдыха в Бразилии.

В среду Кунаки опубликовала в инстаграме фотографии с оживленного пляжа в Рио-де-Жанейро. Звезда выбрала для отдыха ярко-розовый купальник на завязках от Vix и коричневую бандану с принтом. Актер позировал с обнаженным торсом, прикрыв лицо кепкой бордового цвета.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Ожидаю хорошие новости сегодня вечером,

— подписала снимок Тина.

Малышка Амазони, судя по всему, осталась с няней.

В июле 2016-го стало известно, что модель и актер встречаются. Тогда 19-летняя Тина поделилась в социальных сетях снимком, на котором она обнимает Венсана.

Когда я встретил Тину в Биаррице, ей было всего 18 лет. Я не знал, сколько ей было лет. Но ты не выбираешь, в кого влюбиться. На следующий день, когда она сказала мне, я был немного удивлен,

— рассказывал актер в 2015 году во время интервью Journal de France.

В январе прошлого года, всего через несколько месяцев после свадьбы, они объявили, что станут родителями. Пара поженилась на частной церемонии в мэрии Бидара, на юго-западе Франции, в августе 2018 года. В апреле 2019-го у звезд родилась дочь Амазони.

Для Кунаки малышка стала первым ребенком, а для Касселя третьим. Он также воспитывает вместе с Моникой Беллуччи двух дочерей: 16-летнюю Деву, которая сейчас активно развивает карьеру модели, и 10-летнюю Леони. Пара рассталась в 2013 году после 14 лет отношений.