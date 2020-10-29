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Власти США заявили о росте числа кибератак на медучреждения страны

Минздрав США, Агентство кибербезопасности МВБ и ФБР заявили, об активизации киберпреступников, атакующих учреждения сферы здравоохранения.

В совместном заявлении ведомств говорится, что хакеры используют для атак на больницы и медучреждения вирус-вымогатель Ryuk. В частности, в начале месяца произошла атака с использованием этого вируса на сеть больниц Universal Health Services. Поставщикам медицинских услуг рекомендовано принять «своевременные и разумные меры предосторожности» для защиты сетей от этих угроз.

Компания по кибербезопасности FireEye предположила, что за атаками стоит восточноевропейская группа хакеров, известная как как «UNC1878».

29 октября, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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