Власти США заявили о росте числа кибератак на медучреждения страны

Минздрав США, Агентство кибербезопасности МВБ и ФБР заявили, об активизации киберпреступников, атакующих учреждения сферы здравоохранения.
В совместном заявлении ведомств говорится, что хакеры используют для атак на больницы и медучреждения вирус-вымогатель Ryuk. В частности, в начале месяца произошла атака с использованием этого вируса на сеть больниц Universal Health Services. Поставщикам медицинских услуг рекомендовано принять «своевременные и разумные меры предосторожности» для защиты сетей от этих угроз.
Компания по кибербезопасности FireEye предположила, что за атаками стоит восточноевропейская группа хакеров, известная как как «UNC1878».
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