Вибротрамбовка для строительных работ от компании «УКРСНАБ»

Вибротрамбовка относится к легкой строительной технике, которую эффективно применяют для различных работ в помещениях и на открытом пространстве. Главным преимуществом вибротрамбовки является возможность применения в местах, где нет места для крупной строительной техники. Строительные организации используют вибротрамбовки уже более 15 лет для самых разных целей. Как выбрать и купить хорошую вибротрамбовку по выгодной цене? Ведущей компанией по обеспечению вибротрамбовками строителей в Украине является «УКРСНАБ». Гипермаркет строительного оборудования «УКРСНАБ» предоставляет возможность приобрести качественное оборудование от производителей мирового класса по доступной стоимости.
Вибротрамбовка
Вибротрамбовка – это легкий строительный агрегат, который используется для уплотнения сыпучих материалов (грунт, песок, глина и другие натуральные и искусственные покрытия).
Механизм действия вибротрамбовки заключается в передаче вибрационной волны на грунт с дальнейшим перемещением более мелких частиц в нижние слои, а крупных – в верхние. В зависимости от мощности и веса вибротрамбовки, а также длительности воздействия формируются такие показатели как: глубина уплотнения и скорость обработки поверхности. Стоит подчеркнуть, что немаловажную роль в эффективном уплотнении покрытий играет уровень мастерства оператора.
Конструкция вибротрамбовки
Конструкция вибротрамбовки относительно проста, что значительно упрощает её обслуживание и ремонт.
Вибротрамбовка состоит из следующих основных деталей:
- Металлопластиковый корпус;
- Ручка управления;
- Электроника;
- Эксцентрик (вибровозбудитель);
- Двигатель;
- Рабочая плита;
- Топливный бак.
Более подробную информацию о конструкции различных моделей вибротрамбовок Вы можете получить на официальном сайте компании «УКРСНАБ».
Где используются вибротрамбовки?
Основной задачей вибротрамбовки является уплотнение различных типов грунтов и прочих материалов, но где их применяют на практике?
- Подготовка грунта при строительстве магистралей;
- Ремонт асфальтированных дорог;
- Уплотнение грунта в траншеях под фундамент, трубопроводы, электросети и прочее;
- Работа с щебнем, песком;
· Утрамбовка напольных покрытий внутри здания.
Виды и модели вибротрамбовок
В строительном гипермаркете «УКРСНАБ» Вы найдете множество видов вибротрамбовок. Они могут отличатся по разным факторам. Главное отличие между ними заключается в типе двигателя:
- Электрическая вибротрамбовка – легкая и компактная, для несложных работ с податливыми материалами. Отлично подходит для работы внутри помещения. Требует наличия постоянного источника электропитания;
- Бензиновая вибротрамбовка – мощный и производительный агрегат. Отличается универсальностью, легким управлением и простотой в обслуживании. Выделяет выхлопные газы, поэтому работать таким типом вибротрамбовок в плохо проветриваемом помещении не рекомендуется;
- Дизельная вибротрамбовка – самый тяжелый аппарат для наиболее трудных задач. Его используют для уплотнения прочных материалов на большую глубину. Эксплуатация дизельных вибротрамбовок в помещениях также не рекомендована.
Где купить вибротрамбовку
Гипермаркет строительного оборудования «УКРСНАБ» предлагает широкий выбор вибротрамбовок от популярных производителей: «Masalta», «Hyundai», «Honker», «Avant» и многих других. Чтобы купить вибротрамбовку или задать дополнительный вопрос менеджеру переходите на официальный сайт «УКРСНАБ» или звоните по телефону +38-093-170-67-92.
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