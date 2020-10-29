Вибротрамбовка для строительных работ от компании «УКРСНАБ»

Вибротрамбовка относится к легкой строительной технике, которую эффективно применяют для различных работ в помещениях и на открытом пространстве. Главным преимуществом вибротрамбовки является возможность применения в местах, где нет места для крупной строительной техники. Строительные организации используют вибротрамбовки уже более 15 лет для самых разных целей. Как выбрать и купить хорошую вибротрамбовку по выгодной цене? Ведущей компанией по обеспечению вибротрамбовками строителей в Украине является «УКРСНАБ». Гипермаркет строительного оборудования «УКРСНАБ» предоставляет возможность приобрести качественное оборудование от производителей мирового класса по доступной стоимости.

Вибротрамбовка

Вибротрамбовка – это легкий строительный агрегат, который используется для уплотнения сыпучих материалов (грунт, песок, глина и другие натуральные и искусственные покрытия).

Механизм действия вибротрамбовки заключается в передаче вибрационной волны на грунт с дальнейшим перемещением более мелких частиц в нижние слои, а крупных – в верхние. В зависимости от мощности и веса вибротрамбовки, а также длительности воздействия формируются такие показатели как: глубина уплотнения и скорость обработки поверхности. Стоит подчеркнуть, что немаловажную роль в эффективном уплотнении покрытий играет уровень мастерства оператора.

Конструкция вибротрамбовки

Конструкция вибротрамбовки относительно проста, что значительно упрощает её обслуживание и ремонт.

Вибротрамбовка состоит из следующих основных деталей:

Металлопластиковый корпус;

Ручка управления;

Электроника;

Эксцентрик (вибровозбудитель);

Двигатель;

Рабочая плита;

Топливный бак.

Более подробную информацию о конструкции различных моделей вибротрамбовок Вы можете получить на официальном сайте компании «УКРСНАБ».

Где используются вибротрамбовки?

Основной задачей вибротрамбовки является уплотнение различных типов грунтов и прочих материалов, но где их применяют на практике?

Подготовка грунта при строительстве магистралей;

Ремонт асфальтированных дорог;

Уплотнение грунта в траншеях под фундамент, трубопроводы, электросети и прочее;

Работа с щебнем, песком;

· Утрамбовка напольных покрытий внутри здания.

Виды и модели вибротрамбовок

В строительном гипермаркете «УКРСНАБ» Вы найдете множество видов вибротрамбовок. Они могут отличатся по разным факторам. Главное отличие между ними заключается в типе двигателя:

Электрическая вибротрамбовка – легкая и компактная, для несложных работ с податливыми материалами. Отлично подходит для работы внутри помещения. Требует наличия постоянного источника электропитания;

Бензиновая вибротрамбовка – мощный и производительный агрегат. Отличается универсальностью, легким управлением и простотой в обслуживании. Выделяет выхлопные газы, поэтому работать таким типом вибротрамбовок в плохо проветриваемом помещении не рекомендуется;

Дизельная вибротрамбовка – самый тяжелый аппарат для наиболее трудных задач. Его используют для уплотнения прочных материалов на большую глубину. Эксплуатация дизельных вибротрамбовок в помещениях также не рекомендована.

Где купить вибротрамбовку

Гипермаркет строительного оборудования «УКРСНАБ» предлагает широкий выбор вибротрамбовок от популярных производителей: «Masalta», «Hyundai», «Honker», «Avant» и многих других. Чтобы купить вибротрамбовку или задать дополнительный вопрос менеджеру переходите на официальный сайт «УКРСНАБ» или звоните по телефону +38-093-170-67-92.