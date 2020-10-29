В США разрешат продать Израилю «маму всех бункерных бомб» (фото)



В Конгресс США внесен законопроект о разрешении на продажу Израилю самой мощной бомбы из неядерного арсенала США. Речь идет о так называемом MOP – Massive Ordnance Penetrator, управляемой противобункерной авиабомбе GBU-57, которая проникает под землю на глубину до 60 метров и пробивает 19 метров железобетона. Ее изготавливает концерн «Боинг». Это новейшая разработка, созданная в 2007 году в целях борьбы с иранскими и северокорейскими ядерными сооружениями. В 2018 году бомбу доработали и модернизировали для ударов по труднопоражаемым и глубокорасположенным целям.

Сейчас два конгрессмена, демократ Джош Гутхаймер и республиканец Брайан Маст, внесли на рассмотрение законодателей инициативу о разрешении на продажу Израилю этого вида вооружения. Такая бомба даст Израилю несомненный стратегический перевес в регионе. Сейчас, в эпоху спутниковой съемки, все происходящее на поверхности Земного шара просматривается, и то, что те или иные страны хотят скрыть от чужих глаз, они переносят под землю. Уже сознание того, что у Израиля есть «глубинная бомба», способная в случае чего пробить любой серьезный бункер, заставит сильно нервничать как аятолл в Иране, так и их сателлитов, вожди которых прячутся от израильского возмездия в бункерах.



Этот законопроект может быть деталью в общем «мирно-оружейном обмене», в рамках которого США продают продвинутую военную технику арабским странам, заключившим мир с Израилем. Перед обоими союзниками по-прежнему стоит задача по сохранению стратегического превосходства Израиля в регионе, и такая бомба может стать одним из элементов этого превосходства.

Впрочем, как отмечают многочисленные военные обозреватели, современное вооружение практически бесполезно в руках режимов, не имеющих серьезных инженерных и технических навыков. Так, даже самолеты F-35 не принесут много пользы армии, в которой нет собственных продвинутых технических служб, серьезной боевой летной школы, комплексной защиты от чужих современных ПВО. Иными словами, попытка Эмиратов применять эту технику против Израиля заведомо провальна, поэтому еврейское государство ничем не рискует, давая добро на продажу современных самолетов арабским странам, а те, покупая их, приобретают козыри в возможных войнах друг против друга, но не Израиля

https://www.9tv.co.il/item/20689