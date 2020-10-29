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В Мексике нашли массовое захоронение жертв нароккартелей

В мексиканском штате Гуанахуато полицейские обнаружили тайное захоронение с телами 59 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы нашли 59 тел в тайных захоронениях в различных местах. Мы продолжаем поиски», — сказала представитель комиссии по поиску пропавших без вести. Известно, что большинство найденных трупов — тела подростков, также сообщается о десяти погибших женщинах. Предположительно, в общей могиле нашли останки жертв местных организованных преступных группировок наркокартелей.

29 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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