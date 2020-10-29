«  
  »

В Каталонии нашли следы российских наемников

СССР времен Михаила Горбачева якобы предлагал борющимся за независимость Каталонии активистам «материальную и военную помощь». В дальнейшем, пишет El Periodico, эта группа россиян связывалась с соратниками руководителя автономии Карлеса Пучдемона, утверждает испанский судья Хоакин Агирре.

По его словам, представители Москвы в телефонном разговоре с близким к Пучдемону политиком Виктором Террадельясом говорили, что способны выслать в регион 10 тыс. военных. Собеседник также предлагал Террадельясу средства на выплату задолженности Каталонии перед Мадридом, рассказал судья.

29 октября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  