В Каталонии нашли следы российских наемников

СССР времен Михаила Горбачева якобы предлагал борющимся за независимость Каталонии активистам «материальную и военную помощь». В дальнейшем, пишет El Periodico, эта группа россиян связывалась с соратниками руководителя автономии Карлеса Пучдемона, утверждает испанский судья Хоакин Агирре.
По его словам, представители Москвы в телефонном разговоре с близким к Пучдемону политиком Виктором Террадельясом говорили, что способны выслать в регион 10 тыс. военных. Собеседник также предлагал Террадельясу средства на выплату задолженности Каталонии перед Мадридом, рассказал судья.
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