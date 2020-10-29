На Юпитере зафиксировали гигантских энергетических эльфов Власти США заявили о росте числа кибератак на медучреждения страны » В Каталонии нашли следы российских наемников СССР времен Михаила Горбачева якобы предлагал борющимся за независимость Каталонии активистам «материальную и военную помощь». В дальнейшем, пишет El Periodico, эта группа россиян связывалась с соратниками руководителя автономии Карлеса Пучдемона, утверждает испанский судья Хоакин Агирре. По его словам, представители Москвы в телефонном разговоре с близким к Пучдемону политиком Виктором Террадельясом говорили, что способны выслать в регион 10 тыс. военных. Собеседник также предлагал Террадельясу средства на выплату задолженности Каталонии перед Мадридом, рассказал судья.

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