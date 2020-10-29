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В Армении признали, что Азербайджан приближается к ключевой позиции обороны

Араик Арутюнян

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска подошли вплотную к одному из ключевых городов Карабаха Шуши. Видео с его обращением из церкви Казанчецоц в Шуши в четверг, 29 октября, публикует Daily Storm.

По словам Арутюняна, армия Азербайджана в настоящее время находится всего в пяти километрах от города. «Их цель — захватить Шуши. Кто владеет Шуши — тот владеет Карабахом», — пояснил он.

Город Шуши находится в 11 километрах от столицы НКР Степанакерта. Кроме того, через него пролегает дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

29 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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