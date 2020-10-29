Туристы снова посещают Макао, но в казино стремятся попасть немногие

Через один день после отмены карантинного режима Макао навестило больше 14 тысяч посетителей, однако примерно 85% из них прибыли не для того, чтобы поиграть в казино. Такую новость опубликовал Центр Макао, занимающийся исследованиями, составив отчет, в котором записаны цели приезда путешествующих по истечении ограничений. Ничего удивительного в этом нету, ведь во время карантина многие клиенты казино перешли в его онлайн-версию. Например, украинцы (да и не только) имеют возможность играть в своих любимых казино, не выходя из дома, а Lotoplay им помогает сделать это с выгодой для себя хотя бы на первое время (промокод на регистрацию, на первый депозит и т.д.).

Для сбора данных о количестве посещений туристами Макао с целью поиграть в казино была взята за основу часть Китая, находящаяся на материке, за первые 7 дней осени. Участвовали всего около 100 человек – те, кто пользовались специальной программой государства по индивидуальным посещениям. Она действует в городе Чжухай и в провинции Гуандун начиная с 26 августа. Все другие провинции Китая все еще под карантинными ограничениями.

Данные опроса

Чуть больше 50% опрашиваемых ответили, что посетили Макао с целью сделать покупки, только 16, 8% сказали, что намеревались сыграть в казино или других видах азартных игр. Несмотря на это, позже почти 32% от общего числа признались, что играли в заведениях, хоть и не планировали этого перед поездкой.

Половина путешествующих пребывали в специальном административном районе Китая не дольше одного дня, немного больше, чем 40% сказали, что ночевали в гостиницах.

Средняя сумма выручки, полученной от клиентов игорных заведений в этот период составила примерно 16 тысяч патак Макао, а это 2 тысячи долларов.

Службы, которые регулируют общественную безопасность в Макао, рассказали, что лишь за первый день сентября, когда начали утверждать визы для граждан из провинции Гуандун число путешественников достигло отметки 14,6 тысяч. Для сравнения, в период карантина, в июле этого же года средний показатель в день не был выше чем отметка в 4 тысячи человек. Но если даже сравнить данные после снятия карантина, то они не сравнятся с тем, что было до него. Средний ежедневный показатель числа туристов за 2019 год составлял 108 тысяч человек.

Причины уменьшения количества посетителе казино

Как мы уже и сказали, большинство из них перешли на онлайн-версии любимых азартных игр, чтобы обезопасить себя и даже после снятия ограничений не особо спешат возвращаться в наземные точки. Также, как и у нас Лотоплей предлагает множество бонусных программ от разных компаний азартных игр, например, от Риобет по этой ссылке https://lotoplay.com.ua/casino-bonus/riobet, также и в Китае есть свои платформы для удержания игорного бизнеса наплаву в такие тяжелые времена.

К тому же, для поднятия индустрии азартных игр и туризма анклав и его законодатели собираются все же легализовать сферу онлайн-игр.